Города региона примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

11 городов Владимирской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Комиссия одобрила заявки от Вязников, Гороховца, Гусь-Хрустального, Камешково, Киржача, Кольчугино, Покрова, Собинки, Судогды, Суздаля и Юрьев-Польского. Этот конкурс проводится Минстроем России. По его итогам между победителями распределят 5 млрд рублей. В зависимости от числа населения малые города делятся на 4 группы и в случае победы смогут получить на благоустройство от 30 до 100 млн рублей, а исторические поселения — по 50 млн рублей. Лучшие проекты определят уже в мае этого года, а деньги на их реализацию города получат в 2019 году.

Автор: Владимирская служба новостей