В регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания животных бешенством

Ситуация по бешенству во Владимирской области остается неустойчивой. На сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заболевания животных, 7 случаев диких животных (лисы) и 9 случаев домашних животных (4 собаки, 5 кошек). Неблагополучная ситуация сложилась в Александровском, Камешковском, Меленковском, Петушинском, Собинском районах и в городе Владимир.

С целью локализации и ликвидации очагов бешенства проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по их оздоровлению. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.





Автор: Владимирская служба новостей