Ковровская пловчиха завоевала серебро на Чемпионате России

Представительница Владимирской области Анастасия Андреева завоевала второе место на своей основной дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию, который проходил в Москве.

Воспитанница ковровской детско-юношеской школы по плаванию 16-летняя Анастасия Андреева вошла в состав основной национальной сборной команды. На минувшем чемпионате она выполнила нормативы для попадания на первенство Европы, которое пройдет в Финляндии в июле, а также на чемпионат Европы, который состоится в Великобритании в августе.

Автор: Владимирская служба новостей