Ветераны смогут бесплатно звонить из отделений "Почты России"

Ветераны Великой Отечественной войны с 25 апреля по 10 мая смогут бесплатно отправлять телеграммы и звонить из отделений «Почты России». Такие услуги предоставляют специально в честь Дня Победы. Участники и инвалиды войны смогут отправлять неограниченное количество телеграмм. Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.





Автор: Владимирская служба новостей