Студенты наводят порядок на Князь-Владимирском кладбище

Сегодня во Владимире проходит пятая молодежная акция по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище.

В течение многих лет старейший городской погост помогают убирать волонтеры из краеведческих и молодежных организаций, старшеклассники и студенты.

100 студентов ВлГУ и средних специальных учебных заведений, благоустраивают воинский мемориал Князь-Владимирского кладбища в преддверии майских праздников, в первую очередь, Дня Победы.

Санитарные дни по уборке и благоустройству Князь-Владимирского кладбища продолжатся в течении всей недели. Поддержать инициативу молодежи и присоединиться к акции может любой желающий. Телефон для справок: 43-21-06.

Автор: Владимирская служба новостей