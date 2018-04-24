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Новости
24.04.2018 12:33

Студенты наводят порядок на Князь-Владимирском кладбище
Сегодня во Владимире проходит пятая молодежная акция по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище. 
В течение многих лет старейший городской погост помогают убирать волонтеры из краеведческих и молодежных организаций, старшеклассники и студенты. 
100 студентов ВлГУ и средних специальных учебных заведений, благоустраивают воинский мемориал Князь-Владимирского кладбища в преддверии майских праздников, в первую очередь, Дня Победы.
Санитарные дни по уборке и благоустройству Князь-Владимирского кладбища продолжатся в течении всей недели. Поддержать инициативу молодежи и присоединиться к акции может любой желающий. Телефон для справок: 43-21-06.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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