Перед судом предстанет бывший директор Мстерского детского дома

Перед судом предстанет бывший директор Мстерского детского дома. Александра Разгильдеева обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с января 2015 по февраль 2017 года в ущерб интересам воспитанников детского дома и учреждения начальник совершал противоправные действия, распоряжаясь деньгами, предназначенными для обеспечения учебно-воспитательного процесса в корыстных целях.

В указанный период благотворительным фондом «Надежда» для проведения занятий по программе дополнительного образования, а также занятий по программе подготовки к сдаче обязательного государственного экзамена детскому дому оказывалась материальная безвозмездная поддержка.

Решив использовать поступающие благотворительные средства для личных целей, Разгильдеев распоряжался деньгами, а руководителей некоммерческой организации вводил в заблуждение, направляя фиктивные отчеты об использовании денег якобы на нужды воспитанников детского дома.

По оценкам следствия, обвиняемый обманным путем завладел средствами благотворительного фонда «Надежда» в размере 217 тысяч рублей.

Кроме того, директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовался служебным положением и давал указания подчиненному оформлять документы и начислять заработную плату на «мертвую душу». Мошенническим путем он присвоил 62 тысячи рублей бюджетных средств.

На завершающей стадии следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, в ходе доследственной проверки возместил ущерб в 62 тысячи рублей департаменту образования, а в ходе следствия добровольно вернул 217 тысяч рублей благотворительному фонду «Надежда».

Автор: Владимирская служба новостей