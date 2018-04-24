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Новости
24.04.2018 11:56

На Никитском бульваре вновь пройдет праздник «За день до Победы»
В преддверии Дня Победы, 8 мая, на Никитском бульваре Владимира вновь пройдет праздник «За день до Победы». В программе - мастер-класс по танцам военных лет, кинопоказ, выставка фотографий и экспонатов поискового движения города, работа полевой кухни и другие интерактивные площадки. Также запланирована музыкальная программа «Вечер фронтовых песен». Любой желающий сможет исполнить любимые песни военных лет под «живой» аккомпанемент, прочитать стихотворение или прозу. Заявки на участие в программе принимаются через гугл-форму до 03 мая. 
Заявка оформляется с обязательным указанием ФИО, возраста участника, контактного телефона и текста произведения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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