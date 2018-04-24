Во Владимире пройдет Всероссийский фестиваль «Welcome Foodball Cup»

В предстоящую субботу во Владимире стартует всероссийский фестиваль «Welcome Foodball Cup», организованный в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России». В программе: международный турнир по мини-футболу в лаптях среди сборных команд шеф-поваров из Владимира, Сербии, Греции, Израиля, Германии, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Пакистана, Польши и Хорватии, а также поварской сборной из 11 городов России; конкурс пикников «WELCOME-пикник» от шеф-поваров, рестораторов и фермеров - участников федерального проекта «Гастрономическая карта России»; народная дегустация первых блюд из разных регионов России «Общий котел»; «футбольный фристайл», во время которого каждый гость сможет проявить свое мастерство во владении мячом, а затем увидеть свои фото от лучших российских фотографов на официальных страницах проекта «Гастрономическая карта России».

Кроме того, на фестивале пройдет презентация новой книги издательства ЭКСМО.

Праздник пройдет на стадионе «Лыбедь». Начало в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей