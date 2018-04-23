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Новости
23.04.2018 17:02

Парк «Дружба» приглашает на открытие весеннее-летнего сезона
1 и 2 мая в парке «Дружба» Владимира - открытие весеннее-летнего сезона, 50-го по счету. 
Так, в первый день мая гостей ждет интерактивная программа с разнообразными конкурсами, играми и призами. Также ребята смогут отправиться в увлекательное путешествие - детский экологический квест «Секрет гусеницы». Затем публика приглашается на концерт с участием любимых артистов. Со сцены выступят: Алексей Молдалиев, дуэт ИванОльга, Сергей Артемьев, дуэт «Небеса», учащиеся Детской школы хореографии и Детской музыкальной школы искусств № 1 г. Владимира. 
В течение дня посетители парка смогут принять участие в творческих мастер-классах, купить красивые поделки на ярмарке и получить массу впечатлений от разнообразных развлечений. 
В завершении праздника состоится открытый урок игры на этнических барабанах «НабарабаН» и танцевальная программа для отдыхающих «Хорошее настроение». А начнется праздник в 11-30. 
Второго числа запланирована культурно-спортивная программа. В этот день любителей спорта и здорового образа жизни ждут мастер-класс по суставной гимнастике, дыхательным практикам, цигуну и скандинавской ходьбе, тренировка по функциональной подготовке и народные забавы с конкурсами и подарками.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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