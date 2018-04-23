Парк «Дружба» приглашает на открытие весеннее-летнего сезона
1 и 2 мая в парке «Дружба» Владимира - открытие весеннее-летнего сезона, 50-го по счету.
Так, в первый день мая гостей ждет интерактивная программа с разнообразными конкурсами, играми и призами. Также ребята смогут отправиться в увлекательное путешествие - детский экологический квест «Секрет гусеницы». Затем публика приглашается на концерт с участием любимых артистов. Со сцены выступят: Алексей Молдалиев, дуэт ИванОльга, Сергей Артемьев, дуэт «Небеса», учащиеся Детской школы хореографии и Детской музыкальной школы искусств № 1 г. Владимира.
В течение дня посетители парка смогут принять участие в творческих мастер-классах, купить красивые поделки на ярмарке и получить массу впечатлений от разнообразных развлечений.
В завершении праздника состоится открытый урок игры на этнических барабанах «НабарабаН» и танцевальная программа для отдыхающих «Хорошее настроение». А начнется праздник в 11-30.
Второго числа запланирована культурно-спортивная программа. В этот день любителей спорта и здорового образа жизни ждут мастер-класс по суставной гимнастике, дыхательным практикам, цигуну и скандинавской ходьбе, тренировка по функциональной подготовке и народные забавы с конкурсами и подарками.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.