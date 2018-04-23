Владимирцы могут принять участие в конкурсе «Поэзия Победы»

Московский Музей Победы приглашает владимирцев принять участие во Всероссийском поэтическом конкурсе «Поэзия Победы», приуроченном к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников от 11 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Заявки с пометкой «Поэзия Победы» принимаются до 10 июня по электронной почте konkurs@cmvov.ru в формате Word, объем не более двух страниц. Имена победителей и лауреатов планируется объявить 22 июня.

Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в Музее Победы.

По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием «Поэзия Победы», который пополнит библиотеку Музея Победы.

Как сообщили в оргкомитете, в настоящее время свои стихи уже прислали около 200 ребят из разных регионов России.

Автор: Владимирская служба новостей