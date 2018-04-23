Грипп возвращается

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 13 тысяч человек. Эпидпорог по региону превышен на 36%.

У 16 человек обнаружен вирус А(H1N1), у 7 человек - грипп А(H3N2) и еще у двоих - грипп В.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, в Муромском, Меленковском и Ковровском районах.

На карантин в регионе закрыто 2 класса в 2 школах областного центра.





Автор: Владимирская служба новостей