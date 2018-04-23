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Новости
23.04.2018 14:40

Грипп возвращается
За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 13 тысяч человек. Эпидпорог по региону превышен на 36%. 
У 16 человек обнаружен вирус А(H1N1), у 7 человек - грипп А(H3N2) и еще у двоих - грипп В. 
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, в Муромском, Меленковском и Ковровском  районах. 
На карантин в регионе закрыто 2 класса в 2 школах областного центра. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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