« назад
23.04.2018 13:12
"Территория смыслов на Клязьме" приглашает участников
С 27 июня по 12 августа во Владимирской области вновь пройдет Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". В этом году запланировано проведение 6 смен: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны». Подать заявку на участие нужно через АИС "Молодежь России".
Автор: Владимирская служба новостей