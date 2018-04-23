Где вы планируете провести отпуск в этом году?

1. На даче/ в деревне

2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой

3. Полечу на море

4. Поеду к родственникам в гости

5. Буду валяться дома на диване

6. В этом году отпуск «не светит»

