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Новости
23.04.2018 12:31

«Автоприбор» задолжал в городскую казну более 16 миллионов
Администрация Владимира опубликовала список организаций, имеющих задолженность по налогу на доходы физлиц. Всего — 18 предприятий. Самый большой долг — более 16 миллионов рублей - у завода «Автоприбор». На втором месте —  «Владимирский Моторо-тракторный завод», его долг около 4 миллионов. Замыкает тройку - ООО «Амбитус» с долгом свыше 3,5 миллионов рублей. 
В новичках ООО «Русэлпром-Владимирский Электромоторный завод» и ЗАО по свиноводству «Владимирское».
Отметим, в общей сумме предприятия задолжали городской казне почти 44,5 млн рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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