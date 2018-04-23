«Автоприбор» задолжал в городскую казну более 16 миллионов

Администрация Владимира опубликовала список организаций, имеющих задолженность по налогу на доходы физлиц. Всего — 18 предприятий. Самый большой долг — более 16 миллионов рублей - у завода «Автоприбор». На втором месте — «Владимирский Моторо-тракторный завод», его долг около 4 миллионов. Замыкает тройку - ООО «Амбитус» с долгом свыше 3,5 миллионов рублей.

В новичках ООО «Русэлпром-Владимирский Электромоторный завод» и ЗАО по свиноводству «Владимирское».

Отметим, в общей сумме предприятия задолжали городской казне почти 44,5 млн рублей.

Автор: Владимирская служба новостей