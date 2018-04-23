Владимирские гимнасты стали победителями и призёрами чемпионата России

Владимирские гимнасты, выступавшие на чемпионате России, выиграли золотую, две серебряные и бронзовую медали в отдельных видах упражнений – состязания прошли 21 и 22 апреля в Казани.

По итогам соревнований на гимнастический снарядах Кирилл Прокопьев стал чемпионом России в вольных упражнениях. Илья Кибартас завоевал серебряную медаль в упражнениях на кольцах. Николай Куксенков стал обладателям двух медалей: спортсмен выиграл «серебро» в упражнениях на коне и «бронзу» - в состязаниях на перекладине.

Ранее владимирские спортсмены Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков, представлявшие на соревнованиях команду ЦФО, заняли второе место в мужских командных соревнованиях на чемпионате России.

Чемпионат России по спортивной гимнастике, который явился одним из этапов отбора на первенство Европы, проходил с 18 по 22 апреля в федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики города Казани. За пять дней было разыграно 14 комплектов наград – в личном и командном многоборье, а также в отдельных упражнениях.





Автор: Владимирская служба новостей