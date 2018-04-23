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Новости
23.04.2018 12:02

В Коврове могут закрыть ТЦ «Ковров-Молл»
В Ковровский городской суд поступило исковое заявление прокурора с требованием закрыть торговый центр «Ковров-Молл» до полного устранения нарушений требований правил и норм пожарной безопасности, сообщает "IКовров". Напомним, проверка показала, что в ТЦ нет автоматической сигнализации, передающей сообщение о пожаре на пульт «01», система пожаротушения система оповещения людей о пожаре смонтированы не полностью, у части эвакуационных выходов отсутствуют соответствующие табло, системы противодымной защиты и пожарного водопровода смонтированы не полностью и многие другие нарушения. 
Напомним, ранее во Владимире по тем же причинам уже закрыли «Динопарк» на Растопчина и ТЦ «Копеечка» на Большой Нижегородской. Также есть информация, что в ближайшее время будут временно закрыты «Торговые ряды». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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