В Коврове могут закрыть ТЦ «Ковров-Молл»

В Ковровский городской суд поступило исковое заявление прокурора с требованием закрыть торговый центр «Ковров-Молл» до полного устранения нарушений требований правил и норм пожарной безопасности, сообщает "IКовров" . Напомним, проверка показала, что в ТЦ нет автоматической сигнализации, передающей сообщение о пожаре на пульт «01», система пожаротушения система оповещения людей о пожаре смонтированы не полностью, у части эвакуационных выходов отсутствуют соответствующие табло, системы противодымной защиты и пожарного водопровода смонтированы не полностью и многие другие нарушения.

Напомним, ранее во Владимире по тем же причинам уже закрыли «Динопарк» на Растопчина и ТЦ «Копеечка» на Большой Нижегородской. Также есть информация, что в ближайшее время будут временно закрыты «Торговые ряды».

Автор: Владимирская служба новостей