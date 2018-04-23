6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.04.2018 11:46

Трое мужчин обокрали пенсионерку
В Вязниковском район завершено расследование уголовного дела в отношении троих воров. По данным следствия, 3 апреля трое мужчин, 24, 25 и 34 лет, в состоянии алкогольного опьянения, взломав дверь дворовой пристройки, проникли в дом, откуда похитили ценное имущество. Ущерб составил  более 11 000 рублей. Краденое преступники продавали, а деньги тратили на спиртное, сигареты и продукты питания. 
Свою вину в совершении кражи имущества обвиняемые признали полностью, раскаялись, добровольно возместили имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт