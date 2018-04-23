В жару движение большегрузов по федеральным трассам будет запрещено

В летний период движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам будет запрещено. Ограничение планируется ввести с 28 мая до 31 августа. Данная мера позволит сохранить дорожное покрытие.

Временное ограничение коснется только те транспортные средства (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничение планируют ввести при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут передвигаться только в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).

Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Автор: Владимирская служба новостей