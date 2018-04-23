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Новости
23.04.2018 09:01

В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенник
В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенник. По данным следствия, 35-летний мужчина при оформлении кредитной карты в одном из банков предоставил сотрудникам заведомо ложные данные о своем месте работы. Получив карту, он обналичил деньги в сумме 18 000 рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. А вот погашать затем долг мужчина не планировал. 
В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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