В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенник

В Кольчугинском районе перед судом предстанет мошенник. По данным следствия, 35-летний мужчина при оформлении кредитной карты в одном из банков предоставил сотрудникам заведомо ложные данные о своем месте работы. Получив карту, он обналичил деньги в сумме 18 000 рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. А вот погашать затем долг мужчина не планировал.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей