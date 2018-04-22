Владимирское «Торпедо» обыграло команду из Коломны

Владимирское «Торпедо» провело свой очередной поединок в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Соперником наших футболистов была команда из Коломны. Черно-белые смогли дважды поразить ворота хозяев поля. Точным ударам отметились Дмитрий Агапцев и Игорь Родионов. В наши ворота мяч влетел лишь единожды. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу владимирцев. Таким образом, на данный момент «Торпедо» занимает 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды 31 очко. Следующий матч пройдет на домашнем поле. 27 апреля состоится игра с командой «Чертаново» из Москвы. Начало в 18 часов.

Автор: Владимирская служба новостей