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22.04.2018 17:54

Владимирское «Торпедо» обыграло команду из Коломны
Владимирское «Торпедо» провело свой очередной поединок в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Соперником наших футболистов была команда из Коломны. Черно-белые смогли дважды поразить ворота хозяев поля. Точным ударам отметились Дмитрий Агапцев и Игорь Родионов. В наши ворота мяч влетел лишь единожды. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу владимирцев. Таким образом, на данный момент «Торпедо» занимает 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды 31 очко. Следующий матч пройдет на домашнем поле. 27 апреля состоится игра с командой «Чертаново» из Москвы. Начало в 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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