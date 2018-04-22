В субботнике приняло участие более 22 тысяч владимирцев

Во Владимире прошел общегородской субботник. По данным городской администрации, на уборку вышло более 22 тысяч человек. Наводили порядок в основном в «спальных» районах, парках и скверах. Волонтерские бригады завершали побелку деревьев и покраску бордюрного камня на проспектах Ленина и Строителей, Октябрьском проспекте, улицах Мира, Горького, Ерофеевском спуске и в Восточном районе.

Первые лица города и области убирались в Патриаршем саду, а после высадили здесь кусты сирени.

Еще одним знаковым адресом субботника стали пруды на улице Комиссарова. По поручению Андрея Шохина, администрация района уже освободила значительную часть береговой линии от незаконных гаражей, а в субботу на берег вышли сотрудники предприятия «Биотум». Волонтеры собрали и вывезли более 200 мешков мусора, а среди самых необычных «находок» отметили ласты и мобильный телефон.





Автор: Владимирская служба новостей