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Новости
22.04.2018 17:47

В субботнике приняло участие более 22 тысяч владимирцев
Во Владимире прошел общегородской субботник. По данным городской администрации, на уборку вышло более 22 тысяч человек. Наводили порядок в основном в «спальных» районах, парках и скверах. Волонтерские бригады завершали побелку деревьев и покраску бордюрного камня на проспектах Ленина и Строителей, Октябрьском проспекте, улицах Мира, Горького, Ерофеевском спуске и в Восточном районе.
Первые лица города и области убирались в Патриаршем саду, а после высадили здесь кусты сирени. 
Еще одним знаковым адресом субботника стали пруды на улице Комиссарова. По поручению Андрея Шохина, администрация района уже освободила значительную часть береговой линии от незаконных гаражей, а в субботу на берег вышли сотрудники предприятия «Биотум». Волонтеры собрали и вывезли более 200 мешков мусора, а среди самых необычных «находок» отметили ласты и мобильный телефон. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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