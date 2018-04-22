На Владимирскую область обрушился ураган

На Владимирскую область обрушился ураган. Пик пришелся на субботу. Из-за непогоды без света остался ряд населенных пунктов. Электроснабжение было нарушено в 12 районах области, где проживает более 9 тысяч человек.

В восстановлении электроснабжения приняли участие владимирские и нижегородские энергетики. Ход работ контролировал оперативный Штаб филиала «Владимирэнерго». По предприятию введён особый режим работы. Налажено взаимодействие со структурными подразделениями Главного управления МЧС по Владимирской области и органами муниципальной власти.

Энергетики продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энегообъектов, а также самой метеорологической обстановки по всей зоне ответственности энергокомпании.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.

Автор: Владимирская служба новостей