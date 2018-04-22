На Владимирскую область обрушился ураган. Пик пришелся на субботу. Из-за непогоды без света остался ряд населенных пунктов. Электроснабжение было нарушено в 12 районах области, где проживает более 9 тысяч человек.
В восстановлении электроснабжения приняли участие владимирские и нижегородские энергетики. Ход работ контролировал оперативный Штаб филиала «Владимирэнерго». По предприятию введён особый режим работы. Налажено взаимодействие со структурными подразделениями Главного управления МЧС по Владимирской области и органами муниципальной власти.
Энергетики продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энегообъектов, а также самой метеорологической обстановки по всей зоне ответственности энергокомпании.
В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.