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Новости
22.04.2018 17:38

В 33 регионе произошло два смертельных ДТП
Два смертельных ДТП произошли в выходные в регионе. Первое случилось в Петушинском районе. На трассе «М7-Волга» столкнулись два грузовика и Газель. По предварительной версии, шофер большегруза уснул за рулем и врезался в дорожную машину, которая от удара влетела в «Валдай». В результате виновник ДТП погиб на месте происшествия. 
Другая авария произошла сегодня в Коврове. На улице Комсомольская водитель «Митсубиси-Лансер» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. От полученных травм скончался пассажир иномарки. Автомобилист получил телесные повреждения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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