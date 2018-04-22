В 33 регионе произошло два смертельных ДТП

Два смертельных ДТП произошли в выходные в регионе. Первое случилось в Петушинском районе. На трассе «М7-Волга» столкнулись два грузовика и Газель. По предварительной версии, шофер большегруза уснул за рулем и врезался в дорожную машину, которая от удара влетела в «Валдай». В результате виновник ДТП погиб на месте происшествия.

Другая авария произошла сегодня в Коврове. На улице Комсомольская водитель «Митсубиси-Лансер» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. От полученных травм скончался пассажир иномарки. Автомобилист получил телесные повреждения.

Автор: Владимирская служба новостей