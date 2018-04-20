В регионе уже зарегистрировано более 50 случаев выжигания сухой травы

С начала весеннего периода уже зарегистрировано более 50 случаев выжигания сухой травы и растительности.

Между тем, напоминаем, что с 16 апреля по 14 октября на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации правообладатели земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

За разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы предусмотрена административная ответственность. Штраф на граждан составляет до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в случаях уничтожения или повреждения чужого имущества, причинения тяжкого вреда здоровью либо повлекших смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем пала травы, немедленно сообщите об этом на Единый телефон пожарных и спасателей «01» (с мобильного – «101») или на телефон службы спасения «112». Кроме того, в региональном управлении МЧС России круглосуточно работает «телефон доверия» – 8(4922) 39-99-99.

Автор: Владимирская служба новостей