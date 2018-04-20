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Новости
20.04.2018 15:57

В Психоневрологическом интернате Владимира проверили пожарную безопасность
Во Владимирской области продолжаются проверки учреждений на предмет соблюдения в них норм пожарной безопасности. Очередной комплекс профилактических мероприятий был проведён силами МЧС в Психоневрологическом интернате города Владимира.
После противопожарного инструктажа персонала объекта была организована учебная тревога. По легенде возгорание произошло в комнате на первом этаже, сработала система оповещения о пожаре, и персонал сразу же приступил к эвакуации людей. До прибытия пожарных подразделений тушением условного очага пожара занималась добровольная пожарная дружина медучреждения. 
Также сотрудники 1-го отряда федеральной противопожарной службы провели инструктаж для персонала регионального сосудистого центра Владимирской областной клинической больницы. Сотрудники МЧС совместно с персоналом больницы пошагово разобрали весь алгоритм действий, который должен выполняться в случае обнаружения возгорания и срабатывания пожарной сигнализации. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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