Владимирское «Торпедо» готовится к предстоящему поединку

Владимирское «Торпедо» готовится к предстоящему поединку в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Завтра нашим футболистам предстоит игра с командой из Коломны. Матч должен начаться в 14 часов. Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 7 месте в турнирной таблице, в активе команды 28 очков. А предстоящий соперник располагается на 13 строчке.

Автор: Владимирская служба новостей