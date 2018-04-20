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Новости
20.04.2018 14:46

По программе энергосбережения муниципалитеты Владимирской области получат в этом году более 145 миллионов рублей
По программе энергосбережения муниципалитеты Владимирской области получат в этом году более 145 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано губернатор Светланой Орловой. 
Самую большую субсидию получит Бавленское сельское поселение Кольчугинского района. Почти 70 миллионов рублей пойдет на строительство современной блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт и на перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальных квартир поселка Бавлены. 
Также новая блочно-модульная котельная мощностью 0,35 МВт появится в городе Петушки. На её строительство направляется более 6 миллионов рублей. 
Более 20 миллионов рублей выделены на реконструкцию котельной в селе Ворша Собинского района. 
Городу Гороховцу на установку 880 светильников выделены почти 20 миллионов рублей. Субсидии на установку светильников получат и поселки Золотково Гусь-Хрустального района, Мелехово Ковровского района и Малыгинское сельское поселение. 
Кроме того, выделены средства на модернизацию котельной в городе Кольчугино, перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальных квартир в поселках Вяткино Судогодского района, Костенец и Красная Горбатка Селивановского района. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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