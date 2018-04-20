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Новости
20.04.2018 13:44

Успех владимирских дзюдоистов
Спортсмены, представлявшие Владимирскую область на чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в дисциплине «дзюдо», заняли первые и призовые места. 
Соревнования проходили 19 апреля 2018 года в Суздале. Все ребята, участвовавшие в состязаниях, являются воспитанниками Владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (САШ по ПСВС). Тренирует дзюдоистов Анатолий Роганов.
Денис Костюнин и Людмила Корнева стали победителями чемпионата России в весовых категориях 81 кг и 63 кг соответственно.
На первенстве России победителей оказалось пять. Наталья Волчек стала лучшей в весовой категории 26 кг, Алёна Чужова – в весовой категории 40 кг, Николай Андреев – в категории 26 кг, Владислав Сизов – в категории 38 кг и Антон Редькин – в категории 42 кг.
Еще двое спортсменов завоевали на первенстве серебряные медали: Владимир Малов и Владимир Андреев стали вторыми в весовых категориях 38 кг и 30 кг соответственно. 
Бронзовые медали достались Никите Боровкову и Кириллу Рыжакову, которые выступали в весовой категории 52 кг, а также Анатолию Лукьянову - весовая категория 30 кг и Анастасии Корневой – весовая категория 52 кг. 
Всего в соревнованиях участвовали 120 дзюдоистов из 13 регионов России. Владимирскую область представляли 13 человек. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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