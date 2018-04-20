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Новости
20.04.2018 13:40

Все о туризме - по телефону
На следующей неделе, 24 апреля, во Владимирской области будет организована горячая линия на тему "Защита прав потребителей в сфере туризма". Владимирцы смогут узнать о том, на что необходимо обратить внимание перед покупкой тура; о чем обязаны предупредить туриста при заключении договора; могут ли гостиницы не возвращать оплату бронирования; а также все о внутреннем туризме. На эти и другие вопросы ответят юристы и специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии». Линия будет работать 24 апреля с 10-00 до 12-00 по телефонам: (4922) 53 57 28 и 8 (920) 920 25 15.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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