6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
20.04.2018 13:37

Владимирский боксёр стал вторым на первенстве Вооружённых сил России 
Владимирский боксёр Михаил Зотов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг на первенстве Вооружённых сил Российской Федерации среди юношей 15-16 лет и выполнил норматив на звание Кандидата в мастера спорта. 
Достигнутых результатов Михаилу, однако, не хватило, чтобы отобраться на первенство России. 
Первенство Вооружённых сил России проходило в городе Борисоглебск Воронежской области с 10 по 15 апреля. В соревнованиях участвовали более 200 боксёров из 30 регионов страны. Владимирскую область представляли шесть человек.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт