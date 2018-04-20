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Новости
20.04.2018 13:29

Владимирские боксёры стали призёрами первенства ЦФО
Кольчугинский боксёр Егор Горшков и боксёр из Мурома Александр Архипов, представлявшие Владимирскую область на первенстве Центрального Федерального округа России среди юниоров и юниорок 19-22 лет, заняли второе и третье места соответственно в своих весовых категориях.
Горшков выступал в весовой категории до 81 кг, Архипов – в весовой категории свыше 91 кг.
Соревнования проходили в городе Красноармейске Московской области с 15 по 18 апреля и являлись отборочными на финальный этап соревнований по боксу IV летней Спартакиады молодёжи России 2018 года.
В первенстве участвовали в общей сложности 59 спортсменов из 12 регионов ЦФО России. Владимирскую область представляли три человека.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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