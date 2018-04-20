Серьезное ДТП произошло в районе Загородного парка Владимира

Серьезное ДТП произошло накануне в районе Загородного парка Владимира.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобилем «Джили» (есть версия, что он был пьян) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезался в машину «ЛАДА-212140».

В результате аварии пострадали пассажир второго автомобиля - 57-летняя женщина, она была госпитализирована в БСП; и оба водителя (водитель «Джили» госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение).

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей