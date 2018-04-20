Россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до регистрации брака

Россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до предполагаемой даты заключения брака. Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций, пишут «Известия». Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такая система неудобна ни ЗАГСам, ни самим гражданам. Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.

Автор: Владимирская служба новостей