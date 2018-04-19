Во Владимирской области презентован маршрут «Стезями Александра Невского»

Во Владимирской области презентован маршрут «Стезями Александра Невского». В него вошли объекты посещения в Александрове, Владимире, Суздале и селе Ворша Собинского района, которые связаны с великим князем владимирским. Мощи святого на протяжении 460 лет сохранялись в Богородице-Рождественском монастыре областного центра, благоверный князь основал в Суздале названный в его честь Александровский монастырь, в селе Ворша Собинского района сохранен чудотворный образ Александра Невского, а город Александров, по некоторым из преданий носит имя Невского.

Представители туристических отраслей Владимирской и Ярославской областям обсудили вопросы создания межрегионального духовно-исторического маршрута по этим регионам, а также способов его продвижения. В результате было разработано несколько проектов маршрутов, один из которых получил название «Стань великим князем!». Этот двухдневный маршрут ориентирован на организованные группы молодежи в возрасте 16-35 лет. Он предполагает посещение культовых и музейных объектов с проведением анимационных мероприятий во Владимире и Переславле-Залесском.

Автор: Владимирская служба новостей