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Новости
19.04.2018 16:54

Владимирские поисковики отправились на «Вахту Памяти-2018»
Во Владимире прошла торжественная церемония отправки сводного поискового отряда Владимирской области для участия во Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». Со следующей недели почти 100 владимирских поисковиков начнут свою работу в Смоленской, Тверской и Воронежской областях. Отряды «Контакт», «Гастелловец» и «Амулет» станут участниками межрегиональной «Вахты Памяти» в Духовщинском районе Смоленской области, поисковики «Сынов Отечества», «Истока» и «Лыбеди» проведут поисково-разведывательную экспедицию в Гагаринском районе Смоленской области, бойцы «Амулета» и «Владимирца» примут участие в Межрегиональной экспедиции в Ржевском районе Тверской области, члены ассоциации поисковых отрядов «Гром» займутся поисковыми работами в Рамонском районе Воронежской области. Домой ребята вернутся в преддверии Дня Победы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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