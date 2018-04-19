На выходных Центральная Россия покроется снегом

Специалисты Гидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды в Центральной России 21 и 22 апреля. Из-за перемещения глубокого циклона из Скандинавии в эти дни в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление ветра. В Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях пройдут дожди и снег. Причем толщина временного снежного покрова местами может составить от 5 до 15 сантиметров. На предстоящих выходных температура воздуха приблизится к нулю.

Автор: Владимирская служба новостей