« назад
19.04.2018 14:27
В Кольчугино перед судом предстанет дачный вор
В Кольчугино перед судом предстанет дачный вор. По данным следствия, осенью 2017 года мужчина путем взлома входных дверей незаконно проникал в дачные дома, откуда похищал бытовые предметы, электроинструменты и технику. Общая сумма ущерба превысила 38 000 рублей.
Также в сентябре 2017 года обвиняемый украл велосипед стоимостью шесть тысяч рублей у своей знакомой.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение полиции. На допросе он признался, что часть похищенного он успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Часть имущества была изъята.
Автор: Владимирская служба новостей