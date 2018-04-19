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19.04.2018 11:25

Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали на чемпионате России
Владимирские гимнасты заняли второе место в мужских командных соревнованиях на чемпионате России, который стартовал накануне в Казани.
Команду ЦФО представляют владимирские спортсмены Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков, а также Владислав Поляшов из Чувашии. Результат нашей команды - 329,9 балла. 
На первом месте оказалась команда «Москва-1» с результатом 333,15 балла. Бронзовыми призерами стала команда из Приволжского федерального округа, набравшая 329,65 балла.
Чемпионат России по спортивной гимнастике, который является одним из этапов отбора на первенство Европы, стартовал 18 апреля и продлится до 22 апреля. Соревнования проходят в федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики города Казани. За пять дней будет разыграно 14 комплектов наград – в личном и командном многоборье, а также в отдельных упражнениях.

Расписание соревновательных дней: 
19 апреля – женщины, квалификация, командные соревнования (10:00, 11:30, 13:00); мужчины, финал в личном многоборье (17:00-19:30).
20 апреля – женщины, финал в личном многоборье (15:00-17:00).
21 апреля – мужчины, финалы на вольных, коне и кольцах; женщины, финалы в опорном прыжке и на брусьях (14:00-17:00).
22 апреля – мужчины, финалы в опорном прыжке, на брусьях и перекладине; женщины, финалы на бревне и вольных (14:00-17:00).



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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