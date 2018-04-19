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19.04.2018 10:28

Владимир Путин подписал несколько важных законов
Владимир Путин подписал несколько важных законов. Один из них касается всех, кто пользуется железнодорожным транспортом. С будущего года вводятся так называемые невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Стоить они будут дешевле обычных. Но сдать такой билет в кассу можно только в связи с болезнью пассажира или смертью его близкого родственника.
Президент также подписал документ, который должен сделать летний отдых детей безопасней, а родителям облегчить выбор оздоровительного лагеря. Теперь региональные власти обязаны публиковать на своих сайтах перечень организаций, которые могут работать с детьми.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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