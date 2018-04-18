На организацию отдыха детей в 2018 году выделят 403 млн рублей

Главным направлением в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в нашем регионе является, в первую очередь, обеспечение их безопасности. Такую задачу поставила Губернатор Светлана Орлова, подчеркнула директор департамента образования Ольга Беляева. Особое внимание при подготовке к оздоровительной кампании уделяется вопросам комплектования организаций отдыха и оздоровления детей и подростков кадрами педагогов, воспитателей, вожатых, педагогов-психологов и других специалистов. Во всех муниципальных образованиях проводятся установочные и обучающие семинары для педагогических работников лагерей всех типов, инструктивно-методические сборы, мастер-классы, «Школы вожатых» с приглашением специалистов различных служб и ведомств (Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС), преподавателей вузов.

В летний период 2018 года в муниципальных организациях отдыха планируется провести 164 профильные смены различной направленности, в которых примут участие более 26 тысяч детей. Всего на организацию детского отдыха в 2018 году бюджетом области предусмотрено 403 млн рублей. Средняя цена путевки варьируется от 13,5 до 19,9 тыс. рублей.

На организацию отдыха в оздоровительных организациях круглогодичного действия направлено 121,5 млн рублей. Что касается отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, то на эти цели из областного бюджета планируется выделить 155 млн рублей. Эти средства пойдут на организацию отдыха в загородных оздоровительных лагерях, а также на организацию семейного отдыха в Крыму и на курортах Словении.

Кроме того, 9,8 млн рублей будут направлены на проведение регионального этапа Всероссийской профильной смены «Президентские состязания», на организацию и проведение областных профильных смен «Данко», «Искатель» и «Юнармия».

Как отметила Ольга Беляева, в летний период во Владимирской области планируется открыть 25 загородных оздоровительных лагерей, в которых сможет отдохнуть до 20 тысяч детей. Кроме того, в течение года в регионе будут работать 336 лагерей дневного пребывания.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Во Владимирской области лучшими программами признаны «Моя вообразилия» Центра творчества «Апельсин» г.Камешково, «Богатырские игры «Кубок Золотого кольца» спортивно-оздоровительного центра «Олимп», «Экология души» детского оздоровительного лагеря «Солнечный» Завода им. В.А. Дегтярёва и «По дорогам воинской славы» детского лагеря «Доброград», которая удостоена диплома всероссийского конкурса.

Автор: Владимирская служба новостей