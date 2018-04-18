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18.04.2018 15:43
В регионе уничтожили более 200 килограммов фруктов
В регионе вновь обнаружена санкционная продукция. Сотрудники Управления Россельхознадзор совместно с Транспортной прокуратурой провели проверку в Гусь-Хрустальном. На этот раз незаконно в Россию ввезли более 80 килограммов яблок и около 125 килограммов груш. Маркировка на коробках указывала, что данные фрукты родом из Польши.
Далее более 200 килограммов отвезли в Камешковский район на Марьинский полигон и уничтожили.
Автор: Владимирская служба новостей