6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
18.04.2018 14:08

Рейсовый автобус работал с нарушениями
Сотрудники Госавтоинспекции выявили грубейшее нарушение в эксплуатации рейсового автобуса, осуществляющего перевозку по маршруту «Владимир – Собинка».
В ходе проверки транспортного средства были установлены неисправности в тормозной системе. В отношении водителя было возбуждено административное дело и выписан штраф в размере 500 рублей. На данный момент автобус находится на спецстоянке.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица, ответственного за выпуск на линию данного автобуса. Ему может грозить штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей.
Мероприятия по контролю за техническим состоянием общественного транспорта будут продолжены.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт