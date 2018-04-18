Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики

В преддверии Европейской недели иммунизации Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики. Специалисты проконсультируют по вопросам вакцинации против инфекционных болезней в рамках Национального календаря профилактических прививок, расскажут о важности и необходимости своевременной иммунизации, а также о показаниях и противопоказаниях к прививкам.

Телефон «горячей линии»: (4922) 54-02-32. Время работы – с 10.00 до 12.00 в будние дни.

Европейская неделя иммунизации будет проходить с 23 по 29 апреля. В этом году особый акцент в ней будет сделан на вакцинации как на праве каждого человека и одновременно с этим - общей обязанности.

Вакцинация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты большие успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями на мировом уровне. В частности, ликвидирована натуральная оспа – инфекция, от которой в средние века погибало множество людей. Большинство стран являются свободными от полиомиелита. Кроме того, удалось резко снизить заболеваемость туберкулезом. Достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими инфекциями.

В России иммунизация населения проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, который предусматривает обязательную вакцинацию против 12 заболеваний. Это вирусный гепатит В, дифтерия, краснуха, коклюш, корь, грипп, туберкулез, полиомиелит, столбняк, эпидемический паротит, гемофильная и пневмококковая инфекции.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области приглашает жителей региона в рамках Европейской недели иммунизации посетить поликлиники по месту жительства для проведения бесплатной вакцинации, предусмотренной Национальным календарем профилактических прививок.

Автор: Владимирская служба новостей