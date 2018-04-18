Владимирцев приглашают сдать нормы ГТО по турпоходу

21 апреля в 10.00 во Владимире, в парке «Дружба» разыграют Кубок Губернатора Владимирской области по спортивному туризму. В рамках этих соревнований департамент по физической культуре и спорту областной администрации организует сдачу нормативного испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Регистрация участников мероприятия состоится возле сцены парка.

Автор: Владимирская служба новостей