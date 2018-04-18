Владимирцы смогут провести ночь в научной библиотеке

В ночь с 20 на 21 апреля во Владимирской областной научной библиотеке пройдет 7 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». Сквозная тема этого года – «Магия книги».

Торжественное открытие Библионочи пройдет при участии студенческого камерного балета «Гестус» ВлГУ.

Сразу после посетители смогут начать Литквест «Магия книги. Притяжение». Получив на руки карту-путеводитель и последовательно отгадав все загадки, игроки должны совершить полный тур по библиотечным отделам. Наградой самым быстрым и сообразительным будут памятные сувениры.

На протяжении всего мероприятия гости смогут посетить кафе «Дырявый котел», попробовать Заготовки из кладовки, поинтересоваться новинками, и, возможно, приобрети их, в Книжной лавке, отдать дань магии гаданием по Книге перемен и совершить интригующую экскурсию в Книгохранилище.

Основными доминантами события станут театральные площадки. Гости смогут либо пойти на пьесу «Город», либо насладиться поэтической композицией «Моя Цветаева», либо сводить своего ребенка на спектакль «Три поросенка» Владимирский областной театр кукол, либо совершить «Аферу века».

На библионочи-2018 состоится встреча-презентация с писателем Алексеем Ивановым и представление его второго тома романа «Тобол» (Алексей Иванов - автор бестселлеров «Ненастье», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта»). По окончании встречи – автограф-сессия и показ худ. фильма «Географ глобус пропил».

Для желающих овладеть навыками рукоделия, узнать технологию и небольшие секреты современного handmade будут открыты мастер-классы. За небольшое время, проведенное в обществе мастера, можно будет научиться модному сейчас карвингу и плетению из газетных трубочек, старинным искусствам: русскому плетению на коклюшках, созданию куклы столбушки и японскому искусству канзаши, а также различным игрушкам из мягких материалов, написанию китайскими иероглифами своего имени.

После занятий за столами самое время перейти к «активным» видам времяпрепровождения и принять участие в концерте «Поём песни Фатьянова» с владимирским певцом и композитором Алексеем Молдалиевым, «Наполнить музыкой сердца» вместе с артистами Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии (солисты Илья Струков, Дария Сёмина и студенты Института искусств и художественного образования ВлГУ) или станцевать под довольно редкое для Владимира музыкальное направление инструментальный рок в исполнении группы «ALIEN GARDEN».

Путешествие – тоже своеобразная магия превращения одного образа жизни на другой, это открытия Неразгаданных тайн, или рассказ о Лыжном походе на перевал Дятлова владимирского путешественника Виталия Кепина.

Уединиться от суеты тоже будет можно: в Уголке тихих игр сделать селфи с классиками, поплутать по Магическому лабиринту, найти свою книгу в Бюро находок и многое другое…

Владимирский Парнас и молодые поэты литературной студии Владимирского отделения Союза российских писателей приглашают на слушания поэзии; Смехочтение, Свидание вслепую, Узнавай своих - все это можно найти в Истории одного города.

И конечно же, как обойтись в ночь магии без современных, поистине магических технологий! Клуб виртуальной реальности «ГОЛОКРОН» и Детский технопарк «Кванториум» дарят всем желающим приключения с помощью шлема виртуальной реальности и Интерактивной площадки робототехники.

Эффектной точкой Библионочи-2018 станет фаер-шоу в исполнении настоящих Мастеров огня!

Автор: Владимирская служба новостей