Конституционный Суд РФ внес ясность в вопрос об отсрочках от армии

Конституционный суд внес ясность в вопрос об отсрочках от армии — для тех, кому 18 лет исполнилось до выпускного вечера в школе. Таких немало, кто по разным причинам пошел в первый класс позже ровесников, а потом столкнулся с проблемой.

Дело в том, что закон дает две отсрочки для учебы. Первую используют еще в школе. Вторая — для диплома бакалавра. А вот вместо магистратуры — в армию. В некоторых регионах так и поступали.

Несколько человек обратились с запросом в Конституционный суд. И накануне он дал им и другим таким, как они, право сначала отучиться. С двумя важными оговорками: этот порядок не для тех, кто в школе был второгодником. И если гражданину после магистратуры еще не исполнилось 27 лет, он, как и положено, пойдет служить.

Автор: Владимирская служба новостей