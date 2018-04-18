Смертельное ДТП произошло в Судогодском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Судогодском районе. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, на 4 км автодороги «Судогда - В. Артемовка - Павликово - Кр. Эхо - Побойки» 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой помощи.

По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.





Автор: Владимирская служба новостей