На Центральную Россию надвигается холодный фронт

На Центральную Россию надвигается холодный фронт, сначала он остудит воздух, а в выходные возможно выпадение снега. Уже сегодня температура опустится в среднем на 6 градусов, до плюс 15, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Погода станет дождливой, осадки сделают передышку только в пятницу. В ночь на воскресенье возможно понижение температуры воздуха до 0 градусов, днем не исключен снег.

Автор: Владимирская служба новостей