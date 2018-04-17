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Новости
17.04.2018 17:23

Во Владимире проверили качество благоустройства после коммунальных разрытий
Во Владимире проверили качество благоустройства после коммунальных разрытий. Напомним, в соответствии с правилами, завершив ремонтные работы, подрядчики обязаны восстановить асфальтовое покрытие, нарушенные цветники, газоны, бордюрные камни и другие элементы. В противном случае возникают не только вопросы эстетического свойства, но и проблемы с безопасностью движения транспорта и комфортом горожан.
Как показала проверка, не все подрядчики соблюдают данные требования. В список попали 11 проблемных участков, в том числе проезжая часть в районе ТЦ «Крейсер», участок дороги рядом с ГДК на улице Горького и ряд других.
Коммунальным предприятиям предписано оперативно устранить обнаруженные нарушения. 
Напомним, за несвоевременное приведение мест разрытий в надлежащее состояние должностные лица и организации привлекаются к административной ответственности. Первоначальная сумма штрафов составляет от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, если нарушение не устранено, штрафные санкции могут составить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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