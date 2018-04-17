Владимирскую область посетила помощник Президента Лариса Брычева

Владимирскую область с рабочим визитом посетила помощник Президента России, начальник Государственно-правового управления Президента РФ Лариса Брычева. Встречу с ней провела губернатор Светлана Орлова.

Глава региона рассказала о показателях социально-экономического развития региона и назвала векторы развития на ближайший период. Кроме того, обсуждались вопросы организации работы с обращениями граждан в областной администрации и органах местного самоуправления.

Лариса Брычева приняла участие в работе мобильной приемной Президента России. Были рассмотрены 6 обращений и проведены личные встречи с жителями города Владимира и поселка Боголюбово Суздальского района.

Автор: Владимирская служба новостей