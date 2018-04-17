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Новости
17.04.2018 16:55

Владимирская область получит 37 млн. рублей на информатизацию здравоохранения
Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О бюджетных ассигнованиях на внедрение информационных систем в медицинских организациях». Согласно документу, Владимирская область получит 37 млн рублей из резервного фонда. Эти средства будут направлены на приобретение компьютеров и установку соответствующих программ в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
Администрация Владимирской области уделяет большое внимание информатизации здравоохранения, которая предусматривает обеспечение дистанционной записи на прием к врачу через Единый портал госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен медицинской документацией между лечебными учреждениями в электронном виде, ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и другие важные составляющие. 
Дополнительные меры по информатизации здравоохранения изменят к лучшему качество медицинских услуг и сделают визит в медицинское учреждение для пациентов более удобным. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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